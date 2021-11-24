Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила граждан о неизбежности нового подъема.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила граждан о неизбежности нового подъема.Россия продолжает активно бороться с бушующей эпидемией коронавируса. Победить ее пока не удалось, люди заражаются и умирают каждый день. Впереди не лучшее время с точки зрения заболеваемости, предупреждают власти.Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что некоторые страны уже смогли предотвратить новый рост заболеваемости, чего не скажешь о России. К сожалению, в нашей стране новый подъем печальной статистики неизбежен.По ее словам, россиянам стоит продолжать соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные ВОЗ. Следует носить маски, держать социальную дистанцию и воздержаться от походов на массовые мероприятия. При первых же симптомах коронавируса необходимо обратиться к врачу. Но главной рекомендацией по-прежнему остается вакцинация от ковида как единственный путь спасения от эпидемии.Татьяна Голикова также подчеркнула, что все это особенно важно в преддверии новогодних праздников."Для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали", – заявила вице-премьер.В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 50,4 процента. Однако этого все еще мало для того, чтобы остановить распространение инфекции.