Генерал-полковник Александр Попов проверил деятельность и состояние учебно-материальной базы региональной Росгвардии. Командующий округом проинспектировал подразделения

Генерал-полковник Александр Попов проверил деятельность и состояние учебно-материальной базы региональной Росгвардии. Командующий округом проинспектировал подразделения вневедомственной охраны, центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и СОБР, осмотрел инфраструктуру, парк автомобильной и специальной техники подразделений. В текущем году росгвардейцы во Владимирской области задержали свыше 300 человек по подозрению в совершении преступлений, подразделения вневедомственной охраны пресекли более 350 попыток хищения