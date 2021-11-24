Злоумышленник похитил у жителей города Коврова имущество общей стоимостью 45 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ («кража»), и преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ («грабеж»).По версии следствия, все преступления фигурант совершил в период с марта по май 2021 года.Так, вечером 14 марта 2021 года, находясь в одном из ковровских кафе, из кармана куртки, висевшей на вешалке, фигурант похитил мобильный телефон и денежные средства.29 апреля 2021 года мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, украл мобильный телефон, который впоследствии сдал в скупку.Вечером 2 мая 2021 года на остановке общественного транспорта обвиняемый ударил неизвестного мужчину, после чего достал из кармана его куртки мобильный телефон и кошелек с деньгами и банковской картой. С похищенным фигурант скрылся, банковской картой неоднократно расплачивался в магазинах города.В период с 15 мая 2021 года по 17 мая 2021 года, фигурант, арендовав квартиру на двое суток, похитил из нее бытовую технику, которую сдал в комиссионный в магазин.Ущерб, причиненный потерпевшим противоправными действиями обвиняемого, составил более 45 000 рублей. В ходе следствия ущерб частично возмещен.В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.