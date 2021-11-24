Владимир Путин отметил работников Владимирской ОКБ за большой вклад в борьбу с...

Владимир Путин отметил работников Владимирской ОКБ за большой вклад в борьбу с коронавирусом.Шесть медицинских работников Областной клинической больницы отмечены Президентом России Владимиром Путиным за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при выполнении профессионального долга.Медалью Луки Крымского награждены заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической больницы Михаил Смирнов и главная медсестра Ирина Сорухан.Кроме того, благодарность Президента РФ объявлена заведующему отделением анестезиологии и реанимации Денису Потапову, заведующему торакальным хирургическим отделением Павлу Старикову, старшей медсестре Валентине Соковой и медсестре Александре Егоровой.Это не первые столь высокие награды владимирским медикам за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Ряд медицинских работников медучреждений нашего региона уже были удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского в 2020-2021 годах, в том числе посмертно.Государственные награды орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в июне 2020 года. Они вручаются российским и иностранным медикам и волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку и внедрение инновационных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, изобретение лекарств, за вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизни пациентов, сообщает пресс-служба обладминистрации.