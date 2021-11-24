С требованием отменить QR-коды для граждан Российской Федерации выступили активисты и общественники в Александрове. Они вышли на несанкционированный митинг в условиях коронавирусного

С требованием отменить QR-коды для граждан Российской Федерации выступили активисты и общественники в Александрове. Они вышли на несанкционированный митинг в условиях коронавирусного запрета на публичные мероприятия и записали соответствующее видеообращение к президенту России. По мнению участников акции, вводимая система QR-кодов нарушает базовые конституционные права человека. Митингующие назвали это “сегрегацией”. Дмитрий Полянский, общественник Почему идет сегрегация?