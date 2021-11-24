Министерство науки и высшего образования РФ готово рассмотреть вопрос предоставления субсидий в 2022 году.

Бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин опубликовал в соцсетях пост о том, что ВлГУ может получить деньги на капремонт общежитий и учебных корпусов.«Получен положительный ответ на моё обращение в Министерство науки и высшего образования РФ, которое готово рассмотреть вопрос предоставления субсидий в 2022 году», - написал депутат Госдумы.На приведение в порядок 12 объектов ВУЗа требуется свыше 1,9 млрд рублей. Владимирский государственный университет уже разработал программу капремонта до 2030 года.Рапортовать о выделении конкретных сумм пока рановато. Заявки и обоснование на 2022 год находятся на рассмотрении.Также университет готовит документацию для подачи заявки на ремонт спортивных объектов.Что касается Владимира Владимировича, то он заявил о готовности и дальше решать в столице вопрос о выделении денег на образовательное учреждение.