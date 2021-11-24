Новогодние ёлки, арт-объекты и инсталляции. В областной столице продолжается новогоднее оформление улиц и площадей. Эти работы начались еще 15 ноября. В настоящее время уже размещены

Новогодние ёлки, арт-объекты и инсталляции. В областной столице продолжается новогоднее оформление улиц и площадей. Эти работы начались еще 15 ноября. В настоящее время уже размещены световые консоли на опорах освещения по центральным улицам города, а также на светильниках в парках и скверах. Всего в городе появится почти 200 разнообразных консолей и 900 световых фигур. А