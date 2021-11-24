В конце ноября свой первый день рождения отмечает новая для области организация - Центр управления...

В конце ноября свой первый день рождения отмечает новая для области организация - Центр управления регионом. Аналогичные центры по указу президента появились по всей стране. Чем они занимаются? Какие проблемы решают и возможно ли обратиться в ЦУР напрямую? Руководитель Центра Дмитрий Лавров стал гостем нашей студии.