Такие данные сегодня, 24 ноября, обнародовал на своем сайте департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области.

Самым крупным должником перед региональным бюджетом оказалось малое предприятие в сфере строительства с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Его долг превысил 24 млн рублей.Такие данные сегодня, 24 ноября, обнародовал на своем департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области.Среди должников несколько предприятий сферы строительства и ЖКХ, что может быть следствием пандемии. В числе топ-5 крупнейших должников оказался ГУП «Владимиргражданпроект» - его долг перед бюджетом пока оценивается в 600 тыс. рублей. Вероятно, сказалась непростая реорганизация: в 2019 году к головному проектному институту был присоединен «Владкоммунпроект» - по задумке региональной исполнительной власти это должно было привести к оптимизации расходов. Кроме того, в структуре долга этого ГУПа скорее всего сохраняется и дебиторская составляющая. О ее истоках мы рассказали .Еще свыше 675 тыс. рублей задолжал Владимирский областной «Фонд безопасности дорожного движения, реабилитации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и защиты природы». Взыскать долг с этой организации вряд ли получится – фонд находится в процессе ликвидации.