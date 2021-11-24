Во внеочередной конференции ТПП участвовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, а также первые лица области - врио губернатора Александр Авдеев и председатель ЗС ..
Во внеочередной конференции ТПП участвовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, а также первые лица области - врио губернатора Александр Авдеев и председатель ЗС Владимир Киселёв.
Поводом для проведения внеочередной конференции областной ТПП стали прежде всего изменения в законодательстве, коснувшиеся деятельности этой структуры. Соответственно, изменили устав Торгово-промышленной палаты России, и вот теперь то же самое происходит в регионах. В частности, президент ТПП РФ Сергей Катырин говорит, что теперь Палата может выступать как инфраструктура поддержки малого бизнеса, и это закреплено законодательно.
- Ну и сейчас очередная норма появится - я полагаю, что это предмет будущих изменений - та, которая будет регулировать выдачу документов «непреодолимой силы», то есть по форс-мажору. То, чем вся наша система занималась в период первой волны пандемии. Мы и сейчас этим занимаемся, но сейчас, к счастью, такого огромного потока обращений у нас нет.
Работать не прекращали
Действительно, деловая активность в период 2020-2021 годов у всех ассоциируется прежде всего с ощутимым ударом по глобальной экономике, нанесенным пандемией COVID-19. Кто не помнит все эти антиковидные меры, удалёнку, локдаун, споткнувшийся бизнес, закрытые торговые центры и предприятия сферы услуг, хватающихся за голову отельеров и рыдающих рестораторов? В одном лишь 2020 году за помощью в ТПП обратились 120 тысяч предпринимателей по всей стране. Две трети обращений касались именно форс-мажора по внутренним сделкам в связи с пандемией.
Воспоминаниями поделился президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксёнов:
- Было... шоковое состояние. Непонятно было, что делать, как дальше работать. Но Палата ни на минуту не прекратила свою работу.
В плотном сотрудничестве
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв подчеркнул, что представительная власть региона не только постоянно работает в плотном сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой, но и чутко реагирует на вынужденные обстоятельства, препятствующие столь важной для экономики области нормальной работе биз-нес-сообщества.
- Особенно сейчас, в период пандемии, мы вместе должны делать всё возможное для того, чтобы поддерживать предпринимателей. Мы приняли и разрабатываем большое количество законов, многие из которых направлены именно на поддержку бизнеса, - отметил Владимир Киселев.
Конкретные меры
В частности, на 2020-2021 годы законодательно снизили налоговую нагрузку для наиболее пострадавших от COVID-19 организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную системы налогообложения. На 2020 г. установили льготы по транспортному налогу перевозчикам и по налогу на имущество тем собственникам недвижимости, которые снизили платежи своим арендаторам. Увеличили предельный размер доходов для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, и на 3 года продлили срок действия «налоговых каникул» для впервые зарегистрировавшихся ИП, работающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.
Наконец, на 2021 г. установили пониженные ставки для тех, кто перешёл на «упрощёнку» с единого налога на вменённый доход (его, как известно, отменили).
Законы «впрок»
Предприниматель и вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер уточнил:
- В рамках действующих полномочий как региональные власти - это Законодательное Собрание, так и федеральные пытались найти формы поддержки разного уровня для разных предприятий. Многие воспользовались ею, получили кредиты безвозвратно, получили кредиты на зарплату. Понятно, что в какой-то степени этого недостаточно, но это всё равно оказалось возможным, чтобы удержать людей и остаться со своими предприятиями в рамках действующего поля на рынке.
Необходимо сказать, что, поскольку ситуацию с пандемией пока не удаётся окончательно стабилизировать, законодательные меры приняли и, что называется, «впрок». Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 0,5% в 2022 г. и до 1% в 2023 г. снизили ставки по налогу на имущество при исчислении его от кадастровой стоимости.