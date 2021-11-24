Во внеочередной конференции ТПП участвовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, а также первые лица области - врио губернатора Александр Авдеев и председатель ЗС ..

Во внеочередной конференции ТПП участвовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, а также первые лица области - врио губернатора Александр Авдеев и председатель ЗС Владимир Киселёв.Поводом для проведения внеочередной конференции областной ТПП стали прежде всего изменения в законодательстве, коснувшиеся деятельности этой структуры. Соответственно, изменили устав Торгово-промышленной палаты России, и вот теперь то же самое происходит в регионах. В частности, президент ТПП РФ Сергей Катырин говорит, что теперь Палата может выступать как инфраструктура поддержки малого бизнеса, и это закреплено законодательно.- Ну и сейчас очередная норма появится - я полагаю, что это предмет будущих изменений - та, которая будет регулировать выдачу документов «непреодолимой силы», то есть по форс-мажору. То, чем вся наша система занималась в период первой волны пандемии. Мы и сейчас этим занимаемся, но сейчас, к счастью, такого огромного потока обращений у нас нет.Работать не прекращалиДействительно, деловая активность в период 2020-2021 годов у всех ассоциируется прежде всего с ощутимым ударом по глобальной экономике, нанесенным пандемией COVID-19. Кто не помнит все эти антиковидные меры, удалёнку, локдаун, споткнувшийся бизнес, закрытые торговые центры и предприятия сферы услуг, хватающихся за голову отельеров и рыдающих рестораторов? В одном лишь 2020 году за помощью в ТПП обратились 120 тысяч предпринимателей по всей стране. Две трети обращений касались именно форс-мажора по внутренним сделкам в связи с пандемией.Воспоминаниями поделился президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксёнов:- Было... шоковое состояние. Непонятно было, что делать, как дальше работать. Но Палата ни на минуту не прекратила свою работу.В плотном сотрудничествеПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв подчеркнул, что представительная власть региона не только постоянно работает в плотном сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой, но и чутко реагирует на вынужденные обстоятельства, препятствующие столь важной для экономики области нормальной работе биз-нес-сообщества.- Особенно сейчас, в период пандемии, мы вместе должны делать всё возможное для того, чтобы поддерживать предпринимателей. Мы приняли и разрабатываем большое количество законов, многие из которых направлены именно на поддержку бизнеса, - отметил Владимир Киселев.Конкретные мерыВ частности, на 2020-2021 годы законодательно снизили налоговую нагрузку для наиболее пострадавших от COVID-19 организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную системы налогообложения. На 2020 г. установили льготы по транспортному налогу перевозчикам и по налогу на имущество тем собственникам недвижимости, которые снизили платежи своим арендаторам. Увеличили предельный размер доходов для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, и на 3 года продлили срок действия «налоговых каникул» для впервые зарегистрировавшихся ИП, работающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.Наконец, на 2021 г. установили пониженные ставки для тех, кто перешёл на «упрощёнку» с единого налога на вменённый доход (его, как известно, отменили).Законы «впрок»Предприниматель и вице-президент Ассоциации малых туристских городов России Игорь Кехтер уточнил:- В рамках действующих полномочий как региональные власти - это Законодательное Собрание, так и федеральные пытались найти формы поддержки разного уровня для разных предприятий. Многие воспользовались ею, получили кредиты безвозвратно, получили кредиты на зарплату. Понятно, что в какой-то степени этого недостаточно, но это всё равно оказалось возможным, чтобы удержать людей и остаться со своими предприятиями в рамках действующего поля на рынке.Необходимо сказать, что, поскольку ситуацию с пандемией пока не удаётся окончательно стабилизировать, законодательные меры приняли и, что называется, «впрок». Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 0,5% в 2022 г. и до 1% в 2023 г. снизили ставки по налогу на имущество при исчислении его от кадастровой стоимости.