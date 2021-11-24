Эксклюзив В Туле присуждена всероссийская премия имени Сергея Мосина в области научно-технических...

ЭксклюзивВ Туле присуждена всероссийская премия имени Сергея Мосина в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны. В этом году, по мнению членов оргкомитета, одной из лучших признана работа сотрудников Ковровского ВНИИ "Сигнал", который входит в холдинг Высокоточные комплексы госкорпорации Ростех. Подробности у Александра Сыпченко.Сотрудники ковровского всероссийского научно-исследовательского института "Сигнал" заняты разработкой очередного проекта. Егор Судариков, Борис Кащеев, Дмитрий Коробов, Владимир Лазуткин и Роман Мусатов в этом году удостоены премии имени Сергея Мосина. Национальная общественная награда, названная в честь русского конструктора-оружейника каждый год вручается лучшим разработчикам и изготовителям вооружений и военной техники. Ведущие инженеры-исследователи ВНИИ "Сигнал" отмечены за результаты разработки, модернизации, изготовления, обслуживания приводов наведения и стабилизации для созданных комплексов вооружения АО "НПО "СПЛАВ имени Александра Ганичева"Егор Судариков, руководитель проекта:- Это привод изделия разработан в рамках ОКР "Тосочка". Он служит для поддомкратчивания машины на боевой позиции и наведения пакета пусковой установки. Есть большая заинтересованность и у заказчиков данных машин, вот мы их здесь испытываем и уже отправляем готовую продукцию головному заказчику.Одним из важнейших показателей боевой эффективности комплексов вооружения различных родов войск является быстрая реакция на поставленную задачу, высокие точность и кучность залпа. Эти показатели в большей степени зависят от характеристик приводов наведения и стабилизации вооружения, таких как: точность наведения, диапазон регулируемых скоростей, значение максимальных развиваемых скоростей и ускорений, говорит генеральный директор ВНИИ "Сигнал" Владимир ПименовВладимир Пименов, генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" (ГК Ростех):- У нас коллектив из 5 разработчиков, все молодые парни. Получают премию за разработку приводов в интересах 4 боевых машин. Уникальная машина, а свойства уникальности им придают как раз и наши силовые провода.С момента основания в 1955 году коллектив института разрабатывает и осваивает серийное производство систем наведения и стабилизации вооружения военной техники и доказывает свою способность решать самые сложные задачи, поставленные государством.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"