В Союзе журналистов Владимирской области представили новый выпуск журнала «Клязьма». Это культурно-просветительский и литературно-художественный проект, изданием которого занимается

В Союзе журналистов Владимирской области представили новый выпуск журнала «Клязьма». Это культурно-просветительский и литературно-художественный проект, изданием которого занимается председатель регионального отделения Союза писателей России Николай Лалакин. В журнале публикуются как начинающие, так и маститые авторы. Журнал выпускается при поддержке социального муниципального гранта, который Региональное отделение Союза писателей России выигрывает на конкурсной основе. Александр Карпилович, начальник