Лучшими признаны устройства стоимостью выше 100 тысяч рублей.
Роскачество телевизоров, исследовав совместно с европейскими институтами потребительских испытаний 73 новые модели. В пятерке лучших телевизоров оказались устройства в высокой ценовой категории средней стоимостью 179 тысяч рублей.
В исследованиях участвовали телевизоры HiSense, LG, Philips, Samsung и Sony. По итогам испытаний по качеству изображения, звуку, энергоэффективности, удобству эксплуатации, возможностям подключения и т. д. лучшие результаты показали телевизоры LG с диагональю более 55 дюймов с матрицей OLED и поддержкой Dolby Vision и HDR. Это модели премиум-класса, цены на которые начинаются от 170 тысяч рублей.
Марина Боровкова, начальник отдела международных исследований Роскачества:
«Почти три четверти опрошенных (73,8%) предпочитают телевизоры с OLED-матрицей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Роскачеством перед началом исследования. Только четверть отдает предпочтение LCD-телевизорам. Телевизоры с типом матрицы OLED в нашем рейтинге заняли первые места, обогнав LCD-модели. В целом OLED-телевизоры дают более качественное изображение, а это наиболее важный критерий, максимально влияющий на общий балл модели».
Среди телевизоров с большой диагональю и LCD-матрицей конкурентом LG может стать Samsung QE65QN90AAUXRU стоимостью 230 тысяч рублей, который оказался в топ-5 среди 73 исследованных моделей, но в расположился на 15-ом месте. По техническим характеристикам он схож с OLED-моделями, но испытания выявили отставания в качестве изображения: при просмотре SD-контента это выражается в большем числе артефактов и шумов, а при воспроизведении в Ultra HD отмечены неестественные цвета и значительное снижение детализации. При этом эффект HDR работает превосходно, не уступая телевизорам от LG.
ТОП-5 телевизоров (2021) *
Модель
Диагональ (дюймы)
Матрица
Итоговый балл (max – 5)
Цена (руб.)**
LG OLED65G1RLA
65
OLED
4,04
299 990
LG OLED55G1RLA
55
OLED
4,04
169 999
LG OLED65C14LB
65
OLED
3,96
189 999
Samsung QE65QN90AAUXRU
65
LCD
3,73
219 990
Samsung QE55QN90AAUXRU
55
LCD
3,70
169 990
*По итогам исследования Роскачества, ноябрь 2021 г. (73 телевизора)
** Средние цены интернет-магазинов
Кроме того, три OLED-телевизора от LG оказались в пятерке лидеров общего рейтинга Роскачества, который сегодня состоит из 176 моделей (заняли второе, третье и четвертое места соответственно). Таким образом, на сегодняшний день телевизоров — это устройства в высокой ценовой категории средней стоимостью 179 тысяч рублей (от 96 до 300 тысяч рублей).
Телевизоры Sony пока отстают по качеству изображения от аналогичных моделей LG. У некоторых из них, при просмотре SD-контента не хватает плавности изображения, а в видео Ultra-HD встречаются много артефактов и judder-эффект (дрожжание). В то же время разницы в стоимости между телевизорами такого класса практически нет.
Лучшие бюджетные телевизоры
Если вы не планируете использовать телевизор для видео в высоком разрешении, то не стоит переплачивать. Можно выбрать более дешевый вариант с меньшей диагональю, который оптимально подойдёт для видео в стандартном разрешении.
Однако, основная разница в сравнении с дорогими моделями — ухудшение качества изображения. Например, у LG 50NANO806PA за 48 тысяч рублей при просмотре SD-контента картинка становится слишком темной в сценах с низким уровнем освещения. На Ultra HD телевизор дает хорошую контрастность с мягкими цветами, но с присутствием артефактов. HDR работает не полностью: картинка немного затуманивается.
ТОП-3 телевизоров до 50 000 рублей*
Модель
Диагональ (дюймы)
Матрица
Итоговый балл (max – 5)
Цена (руб.)**
LG 50NANO806PA
50
LCD
3,51
48 000
LG 50NANO756PA
50
LCD
3,38
49 000
LG 43NANO756PA
43
LCD
3,32
38 000
*По итогам исследования Роскачества, ноябрь 2021 г. (73 телевизора)
** Средние цены интернет-магазинов
Выбор подходящего телевизора лучше начинать, оценив свободное пространство для установки устройства, обратить внимание на разрешение экрана, а также на тип матрицы, качество звука и наличие в телевизоре нужных разъемов.
Впервые исследование телевизоров Роскачество провело в ноябре 2020 года. Сегодня рейтинг состоит из , а данная категория бытовой техники является одной из крупнейших по количеству представленных единиц товара (наряду со смартфонами). Доминируют в категории устройства от LG — телевизоры этого бренда заняли весь ТОП-10 рейтинга Роскачества, который продолжит пополнятся новыми моделями.