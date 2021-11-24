Лучшими признаны устройства стоимостью выше 100 тысяч рублей.

Роскачество телевизоров, исследовав совместно с европейскими институтами потребительских испытаний 73 новые модели. В пятерке лучших телевизоров оказались устройства в высокой ценовой категории средней стоимостью 179 тысяч рублей.В исследованиях участвовали телевизоры HiSense, LG, Philips, Samsung и Sony. По итогам испытаний по качеству изображения, звуку, энергоэффективности, удобству эксплуатации, возможностям подключения и т. д. лучшие результаты показали телевизоры LG с диагональю более 55 дюймов с матрицей OLED и поддержкой Dolby Vision и HDR. Это модели премиум-класса, цены на которые начинаются от 170 тысяч рублей.Марина Боровкова, начальник отдела международных исследований Роскачества:«Почти три четверти опрошенных (73,8%) предпочитают телевизоры с OLED-матрицей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Роскачеством перед началом исследования. Только четверть отдает предпочтение LCD-телевизорам. Телевизоры с типом матрицы OLED в нашем рейтинге заняли первые места, обогнав LCD-модели. В целом OLED-телевизоры дают более качественное изображение, а это наиболее важный критерий, максимально влияющий на общий балл модели».Среди телевизоров с большой диагональю и LCD-матрицей конкурентом LG может стать Samsung QE65QN90AAUXRU стоимостью 230 тысяч рублей, который оказался в топ-5 среди 73 исследованных моделей, но в расположился на 15-ом месте. По техническим характеристикам он схож с OLED-моделями, но испытания выявили отставания в качестве изображения: при просмотре SD-контента это выражается в большем числе артефактов и шумов, а при воспроизведении в Ultra HD отмечены неестественные цвета и значительное снижение детализации. При этом эффект HDR работает превосходно, не уступая телевизорам от LG.ТОП-5 телевизоров (2021) *МодельДиагональ (дюймы)МатрицаИтоговый балл (max – 5)Цена (руб.)**LG OLED65G1RLA65OLED4,04299 990LG OLED55G1RLA55OLED4,04169 999LG OLED65C14LB65OLED3,96189 999Samsung QE65QN90AAUXRU65LCD3,73219 990Samsung QE55QN90AAUXRU55LCD3,70169 990*По итогам исследования Роскачества, ноябрь 2021 г. (73 телевизора)** Средние цены интернет-магазиновКроме того, три OLED-телевизора от LG оказались в пятерке лидеров общего рейтинга Роскачества, который сегодня состоит из 176 моделей (заняли второе, третье и четвертое места соответственно). Таким образом, на сегодняшний день телевизоров — это устройства в высокой ценовой категории средней стоимостью 179 тысяч рублей (от 96 до 300 тысяч рублей).Телевизоры Sony пока отстают по качеству изображения от аналогичных моделей LG. У некоторых из них, при просмотре SD-контента не хватает плавности изображения, а в видео Ultra-HD встречаются много артефактов и judder-эффект (дрожжание). В то же время разницы в стоимости между телевизорами такого класса практически нет.Лучшие бюджетные телевизорыЕсли вы не планируете использовать телевизор для видео в высоком разрешении, то не стоит переплачивать. Можно выбрать более дешевый вариант с меньшей диагональю, который оптимально подойдёт для видео в стандартном разрешении.Однако, основная разница в сравнении с дорогими моделями — ухудшение качества изображения. Например, у LG 50NANO806PA за 48 тысяч рублей при просмотре SD-контента картинка становится слишком темной в сценах с низким уровнем освещения. На Ultra HD телевизор дает хорошую контрастность с мягкими цветами, но с присутствием артефактов. HDR работает не полностью: картинка немного затуманивается.ТОП-3 телевизоров до 50 000 рублей*МодельДиагональ (дюймы)МатрицаИтоговый балл (max – 5)Цена (руб.)**LG 50NANO806PA50LCD3,5148 000LG 50NANO756PA50LCD3,3849 000LG 43NANO756PA43LCD3,3238 000*По итогам исследования Роскачества, ноябрь 2021 г. (73 телевизора)** Средние цены интернет-магазиновВыбор подходящего телевизора лучше начинать, оценив свободное пространство для установки устройства, обратить внимание на разрешение экрана, а также на тип матрицы, качество звука и наличие в телевизоре нужных разъемов.Впервые исследование телевизоров Роскачество провело в ноябре 2020 года. Сегодня рейтинг состоит из , а данная категория бытовой техники является одной из крупнейших по количеству представленных единиц товара (наряду со смартфонами). Доминируют в категории устройства от LG — телевизоры этого бренда заняли весь ТОП-10 рейтинга Роскачества, который продолжит пополнятся новыми моделями.