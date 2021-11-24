Во вторник, 23 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Китая Вэй Фэнхэ.

Во вторник, 23 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Китая Вэй Фэнхэ.Американская стратегическая авиация активизировалась около государственных границ России, сообщил Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Китая. Глава российского ведомства отметил, что за последний месяц ВВС США совершили порядка 30 вылетов. Минимальное удаление от РФ составило всего 20 километров, уточнил генерал армии.По его словам, в ноябре 10 американских бомбардировщиков во время учений Global Thunderотрабатывали использование ядерного оружия с западного и восточного направлений. 22 полета было совершено над акваторией Охотского моря. Действия США угрожают как России, так и Китаю. Об этом также пишет "".Вэй Фэнхэ в свою очередь заявил, что Москва и Пекин вместе противостоят давлению Вашингтона. Он отметил: в 2021 году Китай и Россия отметили 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По словамкитайского генерала-полковника, взаимоотношения этих стран лучше, чем просто союзнические.Ранее в Кремле страны НАТО за поставку вооружений для Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Североатлантического альянса в отношении Незалежной могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.