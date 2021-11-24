Российская столица стала лидером в категории Госуправление европейского рейтинга Города будущего: индекс ESG-инноваций. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Российская столица стала лидером в категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.Рейтинг учитывает вовлеченность города в решение экологических, социальных и управленческих проблем.Помимо первого места по госуправлению, российская столица заняла вторые позиции в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей", сообщил Собянин.В общем зачете городов Москва обошла Париж, Берлин и Барселону, гласят итоги исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems. Аналитики отметили, что в Москве работают более 130 тысяч технологических компаний, постоянно растет количество ESG-ориентированных организаций."Благодарю за высокую оценку нашей работы – такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями", – написал Собянин.Ранее российская столица третье место в международном рейтинге инноваций по борьбе с коронавирусом. Москва обогнала Лос-Анджелес, Сеул и другие крупные мегаполисы.