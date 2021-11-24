Сотрудниками ДПС Москвы привлечен к административной ответственности молодой человек, который регулярно размещал у себя на странице в социальных сетях видеоролики с нарушениями ПДД...

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы 1-го отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве привлечен к административной ответственности один из пользователей социальных сетей, который регулярно размещал у себя на странице видеоролики с систематическими нарушениями Правил дорожного движения.В результате мониторинга передвижений данного гражданина госавтоинспекторы на Можайском шоссе остановили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 17-летнего водителя.В ходе проверки установлено, что собственником автомобиля является его мать.Сотрудниками ДПС в отношении молодого человека составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», а автомобиль задержан и перемещен на специализированную стоянку.За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, в отношении собственника автомобиля вынесено определение о возбуждении административного материала и проведении административного расследования по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Данный материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.Столичная ГИБДД продолжит мониторинг сети Интернет с целью выявления видеороликов, демонстрирующих нарушения Правил дорожного движения и пренебрежение к соблюдению норм безопасности, а также оперативного реагирования на данные материалы и принятия мер административного воздействия в отношении причастных к ним лиц», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве