Не только пожилые люди попадаются на удочку мошенников. Недавно студентка ВлГУ стала жертвой...

Не только пожилые люди попадаются на удочку мошенников. Недавно студентка ВлГУ стала жертвой телефонного афериста.8 ноября 2021 девушке с неизвестного номера позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что злоумышленники якобы подали заявку на кредит.Неизвестные убедили ее провести ряд операций с целью «защиты сбережений». В итоге, девушка онлайн оформила кредит. Затем через банкоматы в разных местах города сняла деньги и перевела их на якобы безопасный счет. В общей сложности, у студентки похитили 250 тысяч рублей, сообщается на странице в ВКонтакте Владимирского госуниверситета.В настоящее время возбуждено уголовное дело.Напомним, что мы недавно писали о том, что полиция нашла злоумышленницу, с помощью дистанционного мошенничества обманувшую нескольких жителей Владимирской области на 200 тысяч рублей.