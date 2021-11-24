На допросе девушка призналась, что звонила незнакомцам, побуждала передавать сведения о персональных данных и переводила их кровные на свои карты. Впоследствии она обналичивала похищенное через банкоматы.

С декабря 2020 года по март текущего в полицию Владимирской области поступило несколько заявлений от местных жителей, которые жаловались на хищение средств с банковских счетов. Потерпевшим звонили с мобильного телефона, представлялись сотрудником службы безопасности банка и убеждали, что с их деньгами происходят несанкционированные списания.В результате розыска полицейским удалось выйти на след злоумышленницы. Ей оказалась 29-летняя ранее судимая уроженка Челябинской области. Против фигурантки завели уголовное дело по статье «кража».На допросе девушка призналась, что звонила незнакомцам, побуждала передавать сведения о персональных данных и переводила их кровные на свои карты. Впоследствии она обналичивала похищенное через банкоматы.Как уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, подтверждена причастность дамы к восьми эпизодам. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.