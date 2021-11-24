Во Владимирской области раскрыли серию дистанционных мошенничеств. В период с декабря 2020 года по...

Во Владимирской области раскрыли серию дистанционных мошенничеств.В период с декабря 2020 года по март 2021 года в органы внутренних дел Владимирской области поступило несколько идентичных заявлений от местных жителей с сообщениями о том, что неизвестное лицо похитило у них денежные средства путём списания с банковских счетов.В каждом случае потерпевшим звонили с сотового телефона, представлялись сотрудником службы безопасности банка и убеждали, что с их банковских счетов происходят несанкционированные списания.Полицейским удалось выйти на след подозреваемой. Ею оказалась 29-летняя ранее судимая жительница Челябинской области.В отношении подозреваемой на территории Владимирской области возбуждены уголовные дела по обвинению в краже.Женщина пояснила полицейским, что осуществляла телефонные звонки на абонентские номера незнакомых граждан и сообщала им заведомо ложные сведения о якобы зафиксированных банком попытках незаконного списания денежных средств со счетов. Затем злоумышленница получала от граждан сведения о персональных данных и производила перевод денежных средств со счетов граждан на банковские карты, находившиеся в ее распоряжении. Впоследствии обналичивала похищенные денежные средства через банкоматы.В настоящее время следственным путем подтверждена причастность фигурантки к 8 эпизодам преступной деятельности на территории Владимирской области.В общей сложности злоумышленница завладела денежными средствами граждан в размере около 200 тысяч рублей.Женщина дала признательные показания, в содеянном раскаялась. Продолжается расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба областного УМВД.Фото: pixabay.com