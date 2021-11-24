Двоих участников несанкционированного митинга против QR-кодов в Александрове ждёт суд. Информация о задержании одного из протестующих появилась и в социальных сетях. На видео видно, как

Двоих участников несанкционированного митинга против QR-кодов в Александрове ждёт суд. Информация о задержании одного из протестующих появилась и в социальных сетях. На видео видно, как правоохранители задерживают участника несогласованной акции – активиста Юрия Саенко. Судя по комментариям в соцсетях, дело происходит уже после несогласованного собрания. Полицейский: С дороги отойдитеЗадержанный: Насильно, люди, насильно забирают, смотрите. Напомним,