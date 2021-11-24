Ему грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или арест до 10 суток.

В Александрове на местного активиста Юрия Саенко завели административное дело. Материалы дела направлены в суд.Его обвиняют в проведении , которая состоялась 21 ноября. В 12.00 возле памятника Ивану Грозному собралась толпа людей, которые собирали подписи с просьбой отказаться от введения QR-кодов после 15 декабря.По разным оценкам в мероприятии приняли участие от 50 до 200 человек. Своё обращение они направят в Белый дом, Заксобрание и Владимиру Путину.В решении Александроавского городского суда сказано, что гражданами осуществлялось групповое пикетирование менее 50 метров друг от друга и использованием наглядной агитации.Отмечается, что в организаторы митинга не уведомляли местную администрацию о своих намерениях. Теперь александровцу вменяют нарушение части 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 10 суток. Заседание суда состоится 7 декабря.