Работы продолжатся в 2022 году. Полная информация о результатах исследований будет обнародована лишь после их окончания.

Во Владимире между улицей Гагарина, Ерофеевским спуском и Лыбедской магистралью с весны ведутся археологические раскопки валов. Историки изучают культурный слой древнего города перед строительством многоквартирных домов на Манежном тупике. Проект застройки одобрен научно-экспертным советом с учётом ограничений, связанных с охраной объектов культурного наследия.Работами руководит сотрудник института археологии РАН Сергей Сазонов. Во время раскопок обнаружен средневековый вал. Обследована лишь часть насыпи. Работы продолжатся в 2022 году. Полная информация о результатах исследований будет обнародована лишь после их окончания.Напомним, что здесь планируется построить два МКД с общей жилой площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.