Сейчас здесь создано более 1400 рабочих мест. Объём выпускаемой продукции в 2021 году составил 7,2 млрд рублей. При этом предприятие заплатило 876,2 млн рублей налогов.

Врио губернатора Александр Авдеев посетил индустриальный парк «Ставровский», где осмотрел новый производственный корпус площадью более 39 тысяч квадратных метров. На реализацию проекта потрачено более миллиарда рублей, из которых частные средства – свыше 615 млн рублей.Генеральный директор индустриального парка Александр Айзатуллин сообщил, что строительство площадки для новых резидентов стартовало в 2020 году. Сейчас здесь создано более 1400 рабочих мест. Объём выпускаемой продукции в 2021 году составил 7,2 млрд рублей. При этом предприятие заплатило 876,2 млн рублей налогов.В конце октября компания получила разрешение на ввод цехов в эксплуатацию. В корпусах уже разместились ООО «ХоваТрамико» и ООО «Электрорешения-П» компании EKF. Ещё два производства заработают до конца 2021 года.Что касается EKF, то организация создаст 300 новых рабочих мест, уже трудоустроено 60 человек. На предприятии изготавливают кабельные вводы и пластиковые распределительные щиты. В 2022 году линейку расширят ещё 12-ю видами товаров, среди которых модульные аппараты и электроустановочные изделия.