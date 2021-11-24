Сегодня в 4 утра в МЧС города Коврова поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на...

Сегодня в 4 утра в МЧС города Коврова поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Комсомольской, дом 102.На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым из квартиры 2-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали горение на площади 2 квадратных метра. В результате пожара пострадали постельные принадлежности. Погибших и пострадавших нет. Эвакуирован 1 человек.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.