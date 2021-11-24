Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о провокациях Киева на линии соприкосновения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о провокациях Киева на линии соприкосновения.В последнее время на линии разграничения в Донбассе участились военные провокации со стороны Украины. Киев устраивает их с применением поставленного Североатлантическим альянсом вооружения, сообщает .Ранее в ЛНР сообщили об активизации украинской армией использования беспилотников для ведения разведки в Донбассе.Применение Украиной вооружения НАТО в Донбассе может привести к усугублению ситуацию, считают в Кремле. Москва крайне обеспокоена сложившейся в регионе обстановкой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы глубоко обеспокоены провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса", – заявил Песков.Ранее сообщалось, что Украина впервые применила в действии американские противотанковые комплексы "Джэвелин" в Донбассе. Сообщалось, что США якобы рассматривает возможность поставок Киеву также минометов, ПЗРК "Стингер" и даже вертолетов Ми-17.При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию о возможной отправке на Украину дополнительного вооружения.