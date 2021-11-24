В правительстве Москвы сообщили, что в девяти центрах госуслуг проведут капитальный ремонт.

В правительстве Москвы сообщили, что в девяти центрах госуслуг проведут капитальный ремонт.В Москве многофункциональные центры "Мои документы" становятся удобнее и комфортнее. С 2015 по 2020 годы отремонтировано и модернизировано 126 таких офисов. В будущем планируется обновить еще 58 помещений, где жителям города предоставляются госуслуги.В девяти офисах проведут капитальный ремонт. Эти центры обслуживают районы Можайский, Кунцево, Ивановское,Москворечье-Сабурово, Печатники, Проспект Вернадского, Свиблово,Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники, Южное Медведково. В 13 офисах установят узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов, а в 36 – отремонтируют входные группы – сделают их доступнее для маломобильных граждан.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в центрах "Мои документы" москвичи должны получать только приятные эмоции, поэтому постоянно повышается качество обслуживания, внедряются новые сервисы и услуги,совершенствуются помещения офисов."Учитываем все нюансы и тот факт, что к нам приходят совершенно разные категории граждан: жители старшего поколения, маломобильные граждане, родители с маленькими детьми. Поэтому мы делаем еще один шаг в развитии инфраструктуры офисов "Мои документы", – сказала Ракова.В столице все офисы "Мои документы" соответствуют единому стандарту комфорта и отвечают необходимым требованиям. В таких помещениях есть пандусы, кнопки вызова персонала и лифты, кабинеты или окна для приема людей с ограниченными возможностями здоровья, установлены таблички со шрифтом Брайля. Также в центрах работает сервис видеоудаленного перевода на русский жестовый язык. Порой его используют слабослышащие люди.А еще в МФЦ посетители могут воспользоваться копировальными аппаратами, фотокабинами для моментальной печати фото на документы, платежными терминалами, выпить кофе со снеками, а также занять маленьких детей в игровом уголке.Ранее "Дни.ру" , что во всех московских офисах "Мои документы" стали доступны новые услуги ЗАГС. В центрах госуслуг граждане могут, например, зарегистрировать брак, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в документы.