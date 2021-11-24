На всю процедуру уйдут сутки. Скорость работы – около трёх метров в час.

Под Муромом строители приступили к новому этапу возведения моста через Оку. Он станет частью платной федеральной трассы М-12.На объекте начали надвигать первую металлическую основу длиной 63 метра. Она весит 560 тонн. При помощи двух гидравлических 400-тонных домкратов её закрепят на опорах сооружения. На всю процедуру уйдут сутки. Скорость работы – около трёх метров в час.Напомним, что длина моста составит 1,3 километра. Общий вес превысит семь тысяч тонн.