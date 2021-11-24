В поселке Великодворский Гусь-Хрустального района появился свой спортивный комплекс с игровыми и...

В поселке Великодворский Гусь-Хрустального района появился свой спортивный комплекс с игровыми и тренажерными площадками, зоной воркаута и зрительской трибуной на сто мест. Комплекс появился там благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни".На строительство направлено почти 22 миллиона рублей, из них почти 20 миллионов - из федерального бюджета. Во Владимирской области с 2019 года подобные малые спортивные площадки появились и в ряде других районов. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" - часть нацпроекта "Демография". Цель - к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физкультурой жителей страны до 70 процентов.