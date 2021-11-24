Вакцинированные от коронавируса жители региона могут выиграть ценные призы. В акции участвуют...

Вакцинированные от коронавируса жители региона могут выиграть ценные призы. В акции участвуют граждане старше шестидесяти лет.Организатор - благотворительный фонд "Близкие люди". Регистрация участников проводится в пунктах вакцинации с помощью волонтеров или же в учреждениях соцзащиты. Можно и самостоятельно заявить о себе на сайте акции иммунитет33.рф. 24 декабря среди зарегистрировавшихся и сделавших прививку от ковида в период с 30 октября по 22 декабря с помощью генератора случайных чисел пройдет розыгрыш бытовой техники.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Каждый, кто старше 60 лет, может поучаствовать в ней и выиграть бытовую технику. Для этого необходимо сделать прививку от коронавируса. Получается, что вдобавок к крепкому иммунитету можно еще получить удобный прибор для дома. Те, кто сделал прививку с 30 октября по 22 декабря, могут принять участие в этой лотерее и получить подарок к Новому году.