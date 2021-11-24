Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Судьба молотовских яслей
Старейшее дошкольное...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Судьба "молотовских" яслей
Старейшее дошкольное учреждение Гусь-Хрустального на грани закрытия. Почему "молотовские" ясли стали невыгодны администрации?
- Страховка для двоих
Страховка для двоих. В регионе продолжается вакцинация беременных от коронавируса. Какие условия для этого созданы?
- Праздничное убранство
И Владимир принаряжается к новогодним праздникам. Какие новшества ожидают жителей и гостей города?