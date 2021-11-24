Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Судьба молотовских яслей Старейшее дошкольное...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Судьба "молотовских" яслейСтарейшее дошкольное учреждение Гусь-Хрустального на грани закрытия. Почему "молотовские" ясли стали невыгодны администрации?- Страховка для двоихСтраховка для двоих. В регионе продолжается вакцинация беременных от коронавируса. Какие условия для этого созданы?- Праздничное убранствоИ Владимир принаряжается к новогодним праздникам. Какие новшества ожидают жителей и гостей города?