Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сроки сорваны
Строить школу по нацпроекту в ковровской...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сроки сорваны
Строить школу по нацпроекту в ковровской Салтанихе будет другой подрядчик. Предыдущий "экзамен" не сдал.
- Обеды по "Аксиоме"
Питание по "Аксиоме". Школы областного центра переходят на безналичную систему оплаты завтраков и обедов.
- Бег с коляской
Беги, мама, беги! Как детская коляска превращается в спортинвентарь? Расскажет спортсменка из Владимира.