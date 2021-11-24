Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Сроки сорваны Строить школу по нацпроекту в ковровской...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Сроки сорваныСтроить школу по нацпроекту в ковровской Салтанихе будет другой подрядчик. Предыдущий "экзамен" не сдал.- Обеды по "Аксиоме"Питание по "Аксиоме". Школы областного центра переходят на безналичную систему оплаты завтраков и обедов.- Бег с коляскойБеги, мама, беги! Как детская коляска превращается в спортинвентарь? Расскажет спортсменка из Владимира.