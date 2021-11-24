Участковые Владимира по горячим следам задержали подозреваемых в хищении денежных средств у 68-летнего жителя областного центра. Средь бела дня злоумышленники, находясь на улице

Участковые Владимира по горячим следам задержали подозреваемых в хищении денежных средств у 68-летнего жителя областного центра. Средь бела дня злоумышленники, находясь на улице Институтский городок микрорайона Юрьевец, подошли к пожилому человеку, который возвращался с почты с только что полученной пенсией. Отвлекая разговором, незнакомцы завели пенсионера в безлюдное место, повалили на землю, выхватили из рук мужчины