Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ с владимирской ресурсоснабжающей...

Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ с владимирской ресурсоснабжающей организации. Более 800 тысяч рублей общество с ограниченной ответственностью задолжало в адрес нефтегазовой компании.Поставщик «голубого топлива» обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о возмещении задолженности. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд постановил руководству тепло-эксплуатационной компании выплатить коммунальный долг в полном объеме.Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов. Поскольку требования исполнительных документов в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав принял меры по обращению взыскания на денежные средства на счетах организации. Кроме этого был наложен арест на имущество должника: два здания, земельный участок и два отечественных служебных автомобиля.Вскоре должник рассчитался с коммунальным долгом в размере более 800 тысяч рублей. Также организации пришлось заплатить исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: www.pexels.com/