Он разрабатывал программы для уничтожения, блокирования, модификации и копирования информации с компьютеров, а также для нейтрализации средств защиты.

Во Владимире сотрудники ФСБ задержали 36-летнего хакера, который разрабатывал программы для уничтожения, блокирования, модификации и копирования информации с компьютеров, а также для нейтрализации средств защиты.Уголовное дело рассматривал Фрунзенский районный суд. В ходе процесса было установлено, что с сентября 2016 по май 2018 года злоумышленник со своего домашнего ноутбука разрабатывал вредоносное ПО для взлома банковских систем и кражи денег. Впоследствии мужчина открыл доступ к файлам. Его деятельность удалось пресечь лишь в феврале 2019 года, когда на основании материалов регионального УФСБ на него завели дело.«Чекисты» подтвердили его причастность к работе международной группировки FIN7.В результате кибер-преступник получил год условно с аналогичным испытательным сроком.