УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области была...

УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области была выявлена и пресечена деятельность жителя г. Владимира, связанная с разработкой хакерских программ.Выяснилось, что в период с сентября 2016 г. по май 2018 г. 36-летний житель Владимира на собственном ноутбуке разработал вредоносное программное обеспечение, направленное на взлом информационных банковских систем и хищение денежных средств. После этого он предоставил в Интернете доступ к своим программам.В феврале 2019 г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в отношении хакера возбуждено уголовное дело по обвинению в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.В ходе проведенных следственных действий правоохранительными органами была подтверждена причастность данного гражданина к деятельности международной киберпреступной группировки FIN7.В октябре 2021 года решением Фрунзенского районного суда г. Владимира программист признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Фото: pexels.com/