Когда в ответе не только за себя, но и за будущего ребёнка. Как проходит вакцинация беременных в...

Когда в ответе не только за себя, но и за будущего ребёнка. Как проходит вакцинация беременных в областном центре и какие условия для этого созданы? - выяснила Екатерина Таманова.Без общей очереди и ожидания. Еще один аргумент. За прививки от коронавируса для будущих мам. Процедуру для них стараются сделать максимально безопасной и удобной. Сейчас в области растут темпы вакцинации беременных, прививку сделали уже около 100 женщин. Привиться решили и пациентки областного перинатального центра, для них организовали вакцинацию в поликлинике пятой больницы Владимира.Светлана Кустарова:- Обезопасить себя и своего ребенка, что бы мой ребенок родился здоровым. У меня переболела свекровь, но она перед этим вакцинировалась, по этому перенесла болезнь очень легко.Вакцинироваться можно с 22-ой недели беременности, когда у плода уже сформированы внутренние органы. По рекомендациям Минздрава, выпущенным в июле этого года, для беременных рекомендована двухкомпонентная вакцина Гамм-Ковид-Вак или Спутник "V". Перед уколом- обязательный осмотр терапевта и акушера-гинеколога. Исключаются любые противопоказания Специалисты уверяют, вакцинация от ковид-19 у будущих мам проходит безболезненно.Надежда Туманова, главный врач Областного Перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Владимирской области:- В нашем мониторинге, которое подают все учреждения осложнений, как таковых не выявлено. Так как у обычных людей, это небольшая болезненность в области инъекции. Но каких-то тяжелых отношений не зарегистрировано.В первую очередь привиться нужно беременным с наличием соматических заболеваний. Ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевание легких, почек и печени. Но осложнения после вируса появляются даже у здоровых женщин. К сожалению, вирус очень агрессивен. Особенно его новые штаммы. Специалисты вспоминают и недавнюю трагедию во Владимире. Малыш, который заразился ковидом от мамы, сразу после рождения оказался на искусственной вентиляции лёгких. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти ребёнка не удалось.Надежда Туманова, главный врач Областного Перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Владимирской области:- Сама по себе беременность неблагоприятно влияет на течение новой коронавирусной инфекции, а тяжесть состояния именно обуславливается беременностью. Поэтому объясняем, что это нужно сделать, потому что, к сожалению беременные умирают от новой коронавирусной инфекции и умирают их детки , поэтому вакцинация крайне обязательна.Идеальный вариант - вакцинация еще на этапе планирования беременности. Такую "страховку для двоих" уже обеспечили более сотни женщин, мечтающих о материнстве.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"