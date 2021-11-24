У теплоснабжающей организации арестовали имущество.

Судебные приставы взыскали с владимирской ресурсоснабжающей компании долги за газ. Она накопила более 800 тысяч рублей.Поставщик «голубого топлива» обратился в Арбитражный суд с заявлением о возмещении задолженности. Фемида обязала теплоснабжающую организацию выплатить средства в полном объёме.«Поскольку требования исполнительных документов в установленный законом срок исполнены не были, в ведомстве приняли меры по списанию средств со счетов коммунальщиков. Вдобавок служба арестовала два здания площадью 1 065 и 202 квадратных метра, земельный участок размером более 9 000 «квадратов» и два отечественных автомобиля», - уточнили в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Вскоре должник выполнил свои обязательства. Кроме долга, пришлось заплатить исполнительский сбор.