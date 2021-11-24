Во Владимире на недавно открытой развязке Чапаева-Сперанского все-таки сделают пешеходный...

Во Владимире на недавно открытой развязке Чапаева-Сперанского все-таки сделают пешеходный переход.Как сообщают жители в соцсетях, на участке начались подготовительные работы. Развязку посетил врио губернатора Александр Авдеев и пообещал, что она будет доработана с учетом пожеланий пешеходов и автомобилистов. Напомним, ранее местные жители пожаловались, что обустроенные по проекту пешеходные переходы не удобны для них и попросили добавить еще одну зебру.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Работа сделана, сделана неплохо, но требуется донастройка. Мы с главой города договорились о том, что в ближайшее время поправим эту ситуацию, добавим дополнительные безопасные пешеходные переходы, немножко преобразуем действующие примыкания и, я думаю, что ситуация улучшится, поэтому в ближайшее время ситуация наладится - сам выезжал на место, говорил с людьми и разобрался на месте. Постараемся поправить в ближайшие недели.