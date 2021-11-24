Власти обещают, что новый собственник появится до конца года.

до конца 2021 года найдут нового собственника. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Чиновники предполагают, что владелец сохранит профиль предприятия. За прошедший с закрытия год Danone провёл переговоры с 10 потенциальными инвесторами. Сейчас их осталось двое. Компании обсуждают условия сделки.Ранее глава аграрного ведомства сообщал, что в регионе почти на 20% упали объёмы переработки молока. Власти связывают снижение сПри этом Демидов добавил, что пищевая промышленность Владимирской области демонстрирует стабильный рост. В 2021 году увеличение объёмов производства продуктов питания составило 5%. Количество отгруженной продукции выросло почти на 12%.