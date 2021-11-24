27-28 ноября во Владимире в девятый раз пройдёт фестиваль творчества и ремёсел «Реки-Руки. В...

27-28 ноября во Владимире в девятый раз пройдёт фестиваль творчества и ремёсел «Реки-Руки. В ожидании праздника». Он организован Владимирским областным клубом мастеров при грантовой поддержке регионального Департамента культуры в рамках нацпроекта «Культура». Более 100 мастеров из Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Ярославской областей и Мордовии представят на традиционном празднике изделия ручной работы. Акцент в этом году будет сделан на новогодние подарки.Идея провести «Реки-Руки» в преддверии зимних праздников была впервые озвучена на весеннем фестивале и поддержана мастерами и ценителями ручной работы – на Новый год особенно приятно дарить и получать уникальные, сделанные с душой подарки. Умельцы привезут на фестиваль ёлочные игрушки и сувениры, украшения для дома, праздничный декор и многое другое, что поможет создать владимирцам новогоднее настроение.Помимо предпраздничной ярмарки посетителей ждут тематические мастер-классы и мастер-шоу по гончарному и ткацкому ремеслу, кружевоплетению и набойке по ткани, росписи по дереву, лоскутному шитью, созданию украшений и сувениров в разных техниках. В «Городе мастеров» (так традиционно называется фестивальная зона мастер-классов) будут представлены и современные handmade-направления – мыловарение, декупаж, скрапбукинг, лепка из полимерной глины.Отдельное внимание уделяется музыкальной программе фестиваля. В этом году на его главной сцене выступят юные и уже известные исполнители из Владимира, Вязников, Кольчугино и других городов области.Фестиваль во второй раз пройдёт в выставочных залах Центра пропаганды изобразительного искусства на Большой Московской, 24, сообщает пресс-служба областной администрации. Время работы: с 10:30 до 18:00.Вход на все фестивальные площадки будет бесплатным. Для посетителей старше 18 лет − по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.