В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Во Владимире мошенники развели студентку ВлГУ на 250 тысяч рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе ВУЗа.8 ноября девушке с неизвестного номера позвонил «сотрудник банка», который и сообщил, что мошенники подали от её имени заявку на кредит. Неизвестные убедили «жертву» провести ряд операций с целью «защиты сбережений». В итоге она оформила кредит онлайн. Затем злоумышленники направили её к банкоматам в разных частях города, где доверчивая студентка сняла 250 тысяч рублей и перевела их на «безопасный счёт». Им оказался счёт мошенников.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.Напоминаем, что представители служб безопасности банка никогда не звонят из-за проблем со счётом. Аферисты могут действовать под видом работников финансово-кредитных организаций, социальных служб, пенсионного фонда, горгаза, водоканала, слесарей, электриков, представители ЖЭУ и правоохранительных органов. В этом случае полиция советует просто положить трубку.