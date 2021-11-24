В 2021 году во Владимире в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные...

В 2021 году во Владимире в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» установлено два новых светофора. Первый из них появился на пересечении ул. Добросельской с ул. Егорова. Стоимость работ по его установке составила 1,7 млн. руб. Этот светофор уже начал работу на минувшей неделе. По оценкам специалистов, его работа повысит безопасность участников дорожного движения на этом участке дороги областного центра.Сегодня утром заработал и светофор, установленный на пересечении Судогодского шоссе и автодороги «Коммунар — Заклязьменский — Уварово — Бухолово». Стоимость работ составила около 1,6 млн. руб. Нанесена вся необходимая разметка, установлены дорожные знаки. По мнению участников движения, новый светофор сделал более безопасным этот участок дороги для автомобилистов и пешеходов.При установке светофоров использованы металлические стойки, обработанные методом горячего цинкования, что существенно увеличивает срок их эксплуатации, отмечают в пресс-службе администрации города Владимира.