Сотрудники ФСБ области совместно с региональной полицией пресекли незаконную деятельность владимирского хакера. Как установило следствие, 36-летний владимирец с сентября 2016-го по май 2018

Сотрудники ФСБ области совместно с региональной полицией пресекли незаконную деятельность владимирского хакера. Как установило следствие, 36-летний владимирец с сентября 2016-го по май 2018 года разработал вредоносную компьютерную программу, с помощью которой можно взломать информационную банковскую систему и похитить деньги. Хакер распространил в Сети свою программу. В феврале 2019 года на него завели уголовное дело. В