Второй по счёту современный ангиограф начал работать в первичном сосудистом центре медучреждения 16...

Второй по счёту современный ангиограф начал работать в первичном сосудистом центре медучреждения 16 ноября. С его помощью врачи проводят диагностику сосудов сердца, операции при инфаркте миокарда, а также устанавливают электрокардиостимуляторы.Как сообщил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской больницы №4 г. Владимира Денис Суханов, на новом оборудовании прооперировано уже 24 пациента с острым коронарным синдромом.«В двух операционных выполняется порядка 15 вмешательств на сердце в сутки. Это не только пациенты с острым инфарктом миокарда, но и плановые пациенты с ишемической болезнью сердца. Кроме того, ежедневно мы устанавливаем по два-три электрокардиостимулятора», – уточнил заведующий отделением.Современный ангиограф фирмы «Philips» имеет в своём составе блок, обеспечивающий качественную визуализацию, получение чёткой картины сосудистого русла. При этом имеется возможность сопоставления характеристик до и после проведения манипуляций, оценивать и контролировать проведение стентирования коронарных артерий − специальной манипуляции по восстановления кровотока сосуда.Дополнительная техника повысила качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи не только для жителей Владимира, но и всей области. Сюда в экстренном порядке в круглосуточном режиме поступают пациенты со всех уголков региона.Пресс-служба областной администрации напоминает, что в текущем году в Городскую больницу №4 г. Владимира также поступила другая техника по нацпроекту «Здравоохранение». Это два УЗИ-аппарата экспертного класса, оборудование для медицинской реабилитации и 16 аппаратов ИВЛ.Фото: https://avo.ru