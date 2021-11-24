В помещениях ВСМЗ организована выставка находок.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике проходит XII научный семинар «Археология Владимиро-Суздальской земли». В помещениях ВСМЗ организована выставка новых находок. Древние артефакты«Селища восточнее Владимира раскапывались впервые. В Муромском районе сделаны очень серьёзные находки, которые рассказывают о сельском населении Древней Руси», − отметил гендиректор учреждения Сергей Рыбаков.Собрано около , среди которых земледельческие орудия XIII-XIV веков, предметы письменности и церковного обихода.«Уверен, археологические открытия можно использовать для нового импульса развитию туризма в области. Они могут лечь в основу новых туристических маршрутов», − подчеркнул Александр Авдеев, посетивший музей 24 ноября.Добавим, что в рамках научного мероприятия обсуждаются вопросы по археологии и средневековой истории Владимиро-Суздальской земли.