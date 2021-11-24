Полицейские приняли участие в семинаре на тему безопасности образовательных организаций и организовали встречу с учащимися.

В рамках Второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021» сотрудники УМВД России по Владимирской области продолжают проведение мероприятий, направленных на правовое воспитание несовершеннолетних.В областном центре прошел ежегодный межведомственный региональный онлайн-семинар для руководителей общеобразовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления образованием на тему: «Безопасность образовательной организации: новые вызовы и приоритеты».В семинаре приняли участие сотрудники подразделений регионального УМВД, СУ СК РФ по Владимирской области, ГУ МЧС России по региону, Управления Роспотребнадзора и Департамента образования Владимирской области. Участники онлайн-встречи обсудили вопросы обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций Владимирской области, профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних и детской безнадзорности. Отдельно рассмотрен вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и организации безопасных перевозок обучающихся, а также профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области совместно с представителями Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» провели профилактическую встречу с учащимися Владимирского технологического колледжа и владимирской гимназии № 39. Ребятам рассказали о правовом регулировании оборота никотиносодержащей продукции нового поколения и психоактивных веществ, ответили на вопросы, ознакомили с видеоматериалами по теме лекции. Студенты и школьники активно участвовали в диалоге, задавали интересующие их вопросы, обсуждали проблемы.