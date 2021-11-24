Во Владимирской области судебные приставы с начала года взыскали более 119 млн руб алиментной...

Во Владимирской области судебные приставы с начала года взыскали более 119 млн руб алиментной задолженности.Взыскание алиментов в пользу детей является одним из приоритетных направлений в работе судебных приставов. В отношении должников данной категории применяется весь комплекс принудительных мер, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».Так, за 10 месяцев текущего года в отношении неплательщиков алиментов судебными приставами вынесено свыше 5000 постановлений о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.В пользовании специальным правом на управление транспортным средством были ограничены более 430 должников по алиментам. В результате установления данных мер взыскано свыше 28 миллионов рублей.Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области настоятельно рекомендует гражданам не игнорировать выполнения своих обязательств и своевременно оплачивать долги. Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте службы с помощью Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.