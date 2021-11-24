Муромская городская прокуратура во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области провела...

Муромская городская прокуратура во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области провела проверку деятельности филиала №19 федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-санитарной экспертизы по Владимирской области».Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, проведенным комплексом проверочных и оперативных мероприятий удалось зафиксировать факт противоправных действий должностных лиц бюро МСЭ, выразившихся в содействии гражданину за незаконное вознаграждение в признании его инвалидом, с последующей выдачей справки об инвалидности в отсутствие установленных законом оснований, без прохождения необходимых медицинских обследований. Материал проверки с соответствующим постановлением направлен прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам его рассмотрения Следственным управлением Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/