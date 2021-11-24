«Спасибо, Марго». Лирическую комедию с таким названием представила труппа областного театра драмы. Желающих приобщиться к театральному искусству и познакомиться с абсолютно новым видением

«Спасибо, Марго». Лирическую комедию с таким названием представила труппа областного театра драмы. Желающих приобщиться к театральному искусству и познакомиться с абсолютно новым видением излюбленного жанра оказалось действительно много. Не помешал даже коронавирус: люди терпеливо выстояли очередь на проверку qr-кодов, чтобы провести время со своими любимыми артистами в рамках спектакля. Центральная тема лирической комедии, конечно же,