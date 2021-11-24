Эксклюзив Глава региона Александр Авдеев сегодня побывал с рабочей поездкой в Собинском районе....

ЭксклюзивГлава региона Александр Авдеев сегодня побывал с рабочей поездкой в Собинском районе. Врио губернатора посетил индустриальный парк "Ставровский".Александр Авдеев осмотрел новый производственный корпус площадью около 40 тысяч квадратных метров. Возведённый в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке Минэкономразвития и администрации области. Стоимость проекта превысила 1 миллиард рублей. В новом корпусе разместятся 4 резидента. Два уже начали деятельность. К примеру, только в рамках инвестпроекта компании EKF в районе появятся 300 новых рабочих мест.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это хороший пример импортозамещения, во- вторых, такого партнёрства, которое устраивает всех. Производителя, инвестора, муниципалитет, администрацию области и Министерство экономического развития Российской Федерации. Такие проекты необходимо поддерживать повсеместно, потому что те, города, которые утратили свой потенциал в 90-ые, в начале двухтысячных, сейчас нуждаются в перегазрузке.Проинспектировал глава области и стройплощадку нового спортобъекта. В Ставрово возводят физкультурно-оздоровительный бассейн. Проект получил федеральную поддержку. Ввести в строй бассейн планируют летом 22-ого. Александр Авдеев поручил проработать вопрос транспортной доступности бассейна. А в селе Рождествено врио губернатора оценил, как ведётся строительство Дома культуры. Также глава региона посетил ЗАО имени Ленина, проверил работу пункта вакцинации и побывал на родине великого реформатора Михаила Сперанского. В селе Черкутино.